Primeiro-ministro da Austrália se diz 'frustrado' com a detenção contínua de Julian Assange

Albanese tem defendido a libertação de Assange, que pode pegar uma sentença de até 175 anos em uma prisão de segurança máxima se for extraditado para os Estados Unidos edit

Apoie o 247

Google News

SYDNEY, 5 Mai (Reuters) - O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse nesta sexta-feira que está frustrado por ainda não ter encontrado uma solução diplomática para a detenção contínua de Julian Assange e que continua preocupado com a saúde mental do fundador do WikiLeaks.

"Sei que é frustrante, compartilho a frustração", disse Albanese à televisão ABC de Londres, onde Assange está detido enquanto aguarda um caso de extradição para os Estados Unidos.

"Não posso fazer mais do que deixar muito claro qual é a minha posição e o governo dos EUA certamente está muito ciente da posição do governo australiano. Não há nada a ser servido por seu encarceramento em andamento."

Assange, um cidadão australiano, está lutando contra a extradição da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, onde é procurado por acusações criminais pela divulgação de registros militares confidenciais dos EUA e telegramas diplomáticos em 2010. Washington diz que a divulgação dos documentos colocou vidas em perigo.

Albanese disse que os australianos não conseguiram entender as razões para libertar a fonte que vazou os documentos para Assange enquanto ele ainda permanecia na prisão, referindo-se à libertação do ex-soldado americano e fonte do WikiLeaks, Chelsea Manning.

Assange passou sete anos encurralado na embaixada do Equador em Londres depois de receber refúgio, mas foi arrastado pela polícia britânica em 2019. Ele está em uma prisão em Londres enquanto seu caso de extradição é decidido.

Albanese tem defendido a libertação de Assange, que pode pegar uma sentença de até 175 anos em uma prisão de segurança máxima se for extraditado para os Estados Unidos.

"Já chega, isso precisa ser concluído, precisa ser trabalhado", disse Albanese.

Em novembro, Albanese havia levantado a questão em reuniões com autoridades dos Estados Unidos, mas não confirmou na sexta-feira se iria abordá-la com o presidente Biden durante sua visita a Sydney em 24 de maio para a cúpula dos líderes do Quad.

"A forma como a diplomacia funciona... provavelmente não é para prever as discussões que vocês terão", disse ele.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.