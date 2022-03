Primeiro-ministro de Israel se encontra com Putin em Moscou e depois fala com Zelensky por telefone

Apoie o 247

Reuters com 247 - O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin no Kremlin neste sábado (5) para discutir a guerra na Ucrânia. Em seguida conversou por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, disse o porta-voz de Bennett.

As conversas entre Naftali Bennett e Vladimir Putin terminaram depois de três horas, segundo o jornal italiano Corriere dela Sera. Os dois discutiram a situação dos cidadãos israelenses e das comunidades judaicas na Ucrânia durante o conflito, mas também falaram sobre o acordo nuclear com o Irã em Viena, ao qual Bennett se opõe.

Após conversar por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de Moscou, Bennet depois deixou a capital russa para Berlim, onde é esperado pelo chanceler alemão Olaf Scholz . Nos últimos dias, Israel manteve uma posição considerada mediana: ao condenar a invasão da Ucrânia (e votar contra a ONU), o governo de Bennett sempre manteve seus laços com Moscou.