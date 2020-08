Primeiro-ministro do Japão renuncia por problema de saúde

247 - O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, renunciou nesta sexta-feira (28) ao cargo devido a problemas de saúde, encerrando um período à frente da terceira maior economia do mundo, informam as agências internacionais.

Em entrevista coletiva, Shinzo Abe pediu desculpas aos japoneses por não conseguir concluir o mandato e afirmou que não há uma data exata para deixar o cargo. Ele tem lutado contra a doença colite ulcerosa há anos.

O final do seu mandato seria em setembro de 2021. A renúncia irá desencadear uma corrida pela liderança no Partido Liberal Democrático, e o vencedor deve ser formalmente eleito no parlamento. O novo líder do partido manterá o cargo pelo resto do mandato de Abe.

