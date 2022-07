Primeiro-ministro interino de Israel realiza 1ª reunião de gabinete

Yair Lapid servirá como primeiro-ministro interino do país até que um novo governo seja formado após as eleições marcadas para 1º de novembro edit

Apoie o 247

ICL

Xinhua - O primeiro-ministro interino de Israel, Yair Lapid, prometeu neste domingo um governo funcional, apesar de outro período de instabilidade política que desencadeou novas eleições.

Na primeira reunião do gabinete desde que Lapid assumiu o cargo de primeiro-ministro interino na sexta-feira, ele se sentou ao lado de seu antecessor Naftali Bennett. Os dois se revezaram na sexta-feira sob um acordo de compartilhamento de poder acordado em junho de 2021, depois que o governo de coalizão de oito partidos ideologicamente diversificado entrou em colapso apenas um ano depois de assumir o cargo.

"Nossa meta nos próximos meses será administrar o governo como se não houvesse eleições... Isso é o que espero de meus colegas ministros", disse Lapid aos ministros no início da reunião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Este governo continuará a agir para o bem dos cidadãos", disse ele, acrescentando que "tomaremos decisões, tomaremos medidas e continuaremos a aumentar a força econômica, diplomática e de segurança de Israel".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lapid enfrentou seu primeiro desafio de segurança como primeiro-ministro no sábado. Três drones, identificados pelos militares israelenses como pertencentes ao grupo armado Hezbollah, sediado no Líbano, se aproximaram do espaço aéreo sobre as águas territoriais de Israel, perto da plataforma de gás natural Karish, recentemente construída. Um caça israelense e um cruzador de mísseis da Marinha interceptaram os drones, disseram os militares israelenses em comunicado.

Lapid disse que Israel tomará as medidas necessárias para frustrar as ameaças e defender a si mesmo, seu povo e seus ativos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lapid também observou que o Hezbollah ainda está perseguindo o terrorismo, o que torna mais difícil para o Líbano estabelecer um acordo sobre uma fronteira marítima (com Israel).

Lapid servirá como primeiro-ministro interino do país até que um novo governo seja formado após as eleições marcadas para 1º de novembro.

O parlamento, ou Knesset, votou para se dissolver na semana passada depois que a coalizão perdeu sua maioria no parlamento, o que levará os israelenses às urnas pela quinta vez em menos de quatro anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lapid deve embarcar em sua primeira viagem diplomática como primeiro-ministro na terça-feira, indo a Paris para se encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron. Em meados de julho, ele receberá o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cuja viagem ao Oriente Médio inclui paradas em Israel e Arábia Saudita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE