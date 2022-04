Principais líderes mundiais saudaram Macron por reeleição, mas Bolsonaro ainda não

Apoie o 247

247 - Ao contrário dos principais líderes mundiais, o governo de Jair Bolsonaro não demonstra pressa em felicitar Emmanuel Macron pela reeleição à presidência da França.

De acordo com o jornalista Jamil Chade, uma nota oficial já foi produzida no Itamaraty, mas está "parada" no Palácio do Planalto. A ordem é a de não demonstrar "empolgação" com um líder que, nos últimos três anos, antagonizou com Bolsonaro, criticou o desmatamento no Brasil, recebeu o cacique Raoní e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo fontes em Brasília revelaram, o governo vai se pronunciar. Mas não de forma imediata.

Neste domingo, as reações internacionais diante do novo mandato de Macron foram amplas, incluindo Vladimir Putin, Xi Jinping, Joe Biden, chanceler alemão Olaf Scholz, o britânico Boris Johnson, os principais chefes das instituições europeias, os diretores da OMS e agências da ONU, além dos governos do Canadá, Irlanda, Espanha, Holanda, Portugal, Itália, Noruega, Suécia e diversos outros.

