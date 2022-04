Proibir importação de energia da Rússia pode levar Alemanha a uma crise histórica, diz presidente da BASF

Maior grupo de produtos químicos do mundo disse na quarta-feira que teria que interromper a produção se o fornecimento de gás natural caísse para menos da metade edit

FRANKFURT (Reuters) - A Alemanha pode enfrentar sua maior crise econômica em quase 80 anos se as importações de gás e petróleo russos forem interrompidas ou interrompidas no longo prazo, disse o presidente-executivo da Basf, um dos maiores consumidores de eletricidade do país, disse.

“Isso pode lançar a economia alemã em sua maior crise desde o fim da Segunda Guerra Mundial”, disse Martin Brudermueller ao Frankfurter Allgemeine Zeitung, acrescentando que isso representa uma ameaça existencial para as pequenas e médias empresas alemãs.

Brudermueller rejeitou pedidos de proibição de importação, dizendo que tal medida seria irresponsável.

A BASF, maior grupo de produtos químicos do mundo, disse na quarta-feira que teria que interromper a produção se o fornecimento de gás natural caísse para menos da metade de suas necessidades, alertando para os danos às suas operações devido à crise de energia na Europa.

O comentário ocorre quando a Alemanha desencadeou um plano de emergência para gerenciar o fornecimento de gás que pode levar a maior economia da Europa a racionar a energia se um impasse sobre a demanda russa para pagar combustível com rublos interromper ou interromper o fornecimento.

