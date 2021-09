Protestos contra Bolsonaro acontecem em várias cidades do mundo

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - As manifestações contra o governo Jair Bolsonaro e em defesa da democracia no Brasil também acontecem em diversas cidades do mundo. Em Brisbane, capital de Queensland, na Austrália, a principal ponte da cidade foi iluminada com as cores da bandeira brasileira e uma grande faixa com os dizeres “Bolsonaro genocida” foi colocada no local.

Em lviv, na Ucrânia, mensagens pedindo que Bolsonaro seja preso e em defesa da Amazônia foram projetadas nos prédios da cidade. Em Zurique, na Suíça, também foram projetadas imagens contra o governo brasileiro.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE