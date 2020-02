PT lança nota sobre epidemia, com críticas ao governo brasileiro e solidariedade ao Partido Comunista da China

Em nota assinada pela presidente nacional, Gleisi Hoffmann, e o secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira, o Partido dos Trabalhadores manifesta sua preocupação ante o avanço da epidemia de coronavírus e condena a "atitude irresponsável" do governo Bolsonaro de não apoiar os brasileiros que estão em zonas de risco edit

247 - Em nota da Secretaria de Relações Internacionais, o Partido dos Trabalhadores afirma que a epidemia de coronavírus "além de vitimar a população chinesa, também tem sido usada por vários grupos xenófobos contra o país".

A nota enfatiza que o PT "não concorda com este tipo de manifestação e se pronuncia pelo respeito entre os povos e pelo sofrimento do povo chinês".

O documento da direção petista condena a "atitude irresponsável do governo brasileiro ao justificar que não dará apoio aos brasileiros que estão em zonas de risco, utilizando-se do argumento de que é caro e inviável. O Brasil tem o dever de zelar pelos seus cidadãos e cidadãs em qualquer lugar do mundo".

Finalmente, o PT expressa "total solidariedade ao Partido Comunista da China, ao governo e ao povo chineses nesta luta".