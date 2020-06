Público presta homenagem a George Floyd diante de caixão fechado

247 - O funeral de George Floyd aberto ao público começou na manhã desta segunda-feira (8), em Houston, no estado norte-americano do Texas. O rapaz negro foi imobilizado e asfixiado por um policial branco em Mineápolis, no estado de Minnesota. O corpo dele está exposto em caixão fechado na Igreja da Fonte de Louvor.

Várias pessoas se organizaram em duas filas, todas de máscara e a pelo menos um metro de distância das outras. Dentro da Igreja da Fonte de Louvor puderam ver caixão por poucos segundos antes de receber orientação para deixar o local.

Manifestantes seguravam cartazes pedindo justiça, além de camisetas e máscaras com o nome dele e as frases "Black lives matter" (vidas negras importam, em português) e "i can't breathe" (eu não consigo respirar, repetida 11 vezes por Floyd antes de morrer).

