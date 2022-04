Putin diz a secretário-geral da ONU que exército russo não tem nada a ver com os acontecimentos em Bucha

O presidente russo expressou sua esperança de chegar a um acordo com a Ucrânia por via diplomática, apesar da continuação da operação militar russa edit

(SANA) - O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou que as forças russas nada têm a ver com os acontecimentos em Bucha, na Ucrânia, sublinhando que Moscovo sabia quem e como esta provocação foi realizada.

Putin disse durante sua reunião com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em Moscou na terça-feira que "as negociações russo-ucranianas em Istambul conseguiram alcançar um progresso bastante significativo, mas infelizmente depois de alcançar esses acordos e depois de mostrar claramente nossas intenções de criar condições propícias para continuar negociações, enfrentamos a provocação de Bucha e o exército russo não teve nada a ver com o que aconteceu lá."

O presidente russo expressou sua esperança de chegar a um acordo com a Ucrânia por via diplomática, apesar da continuação da operação militar russa.

"Apesar da continuação da operação militar, esperamos poder chegar a um acordo pelos canais diplomáticos", disse Putin, observando que as negociações entre as delegações russa e ucraniana em Istambul representaram um grande avanço.

Por outro lado, o presidente russo expressou a disposição de Moscou de informar as Nações Unidas e a Cruz Vermelha sobre as condições em que se encontram os prisioneiros ucranianos.

No dia 5 deste mês, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, confirmou que os acontecimentos na cidade ucraniana de Bucha são uma provocação destinada a difamar a Rússia, e destacou que o Kremlin registra declarações contraditórias do presidente norte-americano Joe Biden e do Pentágono sobre esses fatos.

