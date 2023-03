Quênia pagará pelo petróleo com moeda local em vez de dólares dos EUA

O presidente do Quênia considerou necessário usar a moeda do país africano devido à valorização do dólar dos EUA, que está subindo os custos de importação do petróleo edit

Sputnik - O presidente do Quênia considerou necessário usar a moeda do país africano devido à valorização do dólar dos EUA, que está subindo os custos de importação do petróleo.

William Ruto, presidente do Quênia, assinou um acordo com a Arábia Saudita para comprar petróleo em xelins quenianos em vez de dólares americanos.

A taxa de câmbio da moeda dos EUA atingiu 145,5 xelins devido ao aumento da demanda por parte dos importadores. Em resposta, Ruto acusou os cartéis do petróleo de estocar a moeda em resposta à crise, provocando escassez de combustível em todo o Quênia.

"Eu lhes darei conselhos gratuitos, aqueles de vocês que estão acumulando dólares, certamente podem entrar em prejuízos. É melhor fazer o que precisam fazer, porque este mercado vai ser diferente em algumas semanas", disse Ruto.

Espera-se que a demanda pelo dólar americano caia quando o acordo for assinado, permitindo importar combustível a crédito pelos governos do Quênia e da Arábia Saudita. De acordo com Ruto, este passo deve "garantir a disponibilidade do dólar".

"Nas próximas semanas, a disponibilidade do dólar será muito diferente, porque nossas empresas de combustível agora estarão pagando pelo combustível em xelins quenianos", disse na quarta-feira (22) o presidente na Bolsa de Valores de Nairóbi.

O Quênia importa a grande maioria de seu combustível de países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, entre outros, e paga em dólares.

