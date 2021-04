Rafael Correa denuncia fraude nas eleições presidenciais do Equador

Sputnik - Os equatorianos votam neste domingo (11) no segundo turno da eleição presidencial do país. Enquanto acontece a apuração dos votos de Andrés Arauz e Guillermo Lasso, o ex-presidente Rafael Correa denunciou uma suposta fraude eleitoral.

Após as polêmicas envolvendo o primeiro turno do pleito presidencial no Equador, o ex-presidente Rafael Correa denunciou neste domingo (11), por uma rede social, que há uma fraude eleitoral em andamento na apuração do segundo turno.





Vale lembrar que o economista Andrés Arauz venceu o primeiro turno da eleição em fevereiro, com quase 33% dos votos, prometendo um generoso auxílio financeiro à população e a retomada das políticas do ex-presidente Rafael Correa.

O adversário de Arauz, o banqueiro Guillermo Lasso, promete criar empregos por meio de investimento estrangeiro e apoio financeiro ao setor agrícola. Ele somou quase 20% dos votos no primeiro turno.

Guillermo Lasso e Andrés Arauz protagonizam um embate de gerações e estilos que será decidido com o voto obrigatório de 13,1 milhões de equatorianos.

