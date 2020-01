Relações China-Rússia não serão influenciadas por demissão de Medvedev, diz porta-voz

247 - O porta-voz da Chancelaria chinesa Geng Shuang disse que as relações com a Rússia não sofrerão qualquer alteração devido à renúncia do primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev. "Este é um assunto interno da Rússia e a China respeita totalmente a decisão como um vizinho amigável," disse Geng.

Durante seu mandato, Medvedev trabalhou ativamente para promover as relações China-Rússia, disse Geng, observando que ele deu importantes contribuições à cooperação prática bilateral em áreas como comércio, investimento e energia, informa a Xinhua.

Geng disse que a parceria de coordenação estratégica abrangente China-Rússia inaugurou uma nova era sob a liderança estratégica dos dois chefes de Estado e se tornou mais madura, estável e resistente.

"A China continua tão confiante como sempre no aprofundamento e desenvolvimento contínuos das relações entre os dois lados," afirmou o porta-voz.