Renúncia do primeiro-ministro do Líbano põe em xeque ingerência da França

Nomeado primeiro-ministro do Líbano há menos de um mês, Mustapha Adib renunciou neste sábado (26), por não conseguir sanar as contradições e disputas políticas entre os partidos, o que o impediu de formar um governo. Fica em xeque a iniciativa do presidente francês de impor uma solução aos problemas libaneses edit

247 - A renúncia do primeiro-ministro designado do Líbano, Mustapha Adib, levanta dúvidas sobre a estratégia do presidente francês Emmanuel Macron de impor uma saída desde o exterior à crise política no país árabe.

Embaixador do Líbano na Alemanha desde 2013, ele foi alçado ao centro do cenário político em 31 de agosto, ao ser nomeado para substituir Hasan Diab, cujo governo renunciou após a explosão mortal ocorrida em 4 de agosto no porto de Beirute. Sua indicação foi apoiada por um grupo de ex-primeiros-ministros e aconteceu poucas horas depois da segunda visita do presidente francês, Emmanuel Macron, que pressionou os principais líderes políticos do país a formarem "rapidamente" um governo para tirar o Líbano da crise, informa a RFI.

Desde que foi indicado, Adib se comprometeu a montar um gabinete ministerial composto por "especialistas" e pessoas "competentes", capazes de realizar as tão esperadas reformas no país. Ele também mencionou a "necessidade de formar um governo em tempo recorde e começar a implementar as reformas, tendo como ponto de partida um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI)", em um país em grave crise econômica.

A renúncia de Adib mostra o fracasso da tentativa e põe em cheque a ingerência da França nos assuntos internos do país árabe.