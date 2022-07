Apoie o 247

RT - Os últimos remanescentes das forças ucranianas foram expulsos da República Popular de Lugansk (LPR), anunciou o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, no domingo. Ele relatou a notícia ao presidente Vladimir Putin, disse o Ministério da Defesa em um comunicado.

Shoigu disse que as tropas russas e as forças do Donbass tomaram completamente Lisichansk, a última grande cidade que permaneceu sob controle ucraniano desde 2014, quando a LPR declarou sua independência logo após um golpe em Kiev.

A Rússia e a Ucrânia relataram fortes combates em torno de Lisichansk no início desta semana, com o combate mais feroz ocorrendo na refinaria de petróleo da cidade.

A notícia da captura de Lisichansk vem depois que as tropas ucranianas se retiraram de Severodonetsk, uma cidade próxima do lado oposto do rio Seversky Donets, na semana passada. A luta por Severodonetsk durou vários meses.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.

