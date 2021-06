Reserva com 1 bilhão de toneladas de petróleo descoberta na China

Sputnik Brasil - Foi descoberto um poço extremamente profundo contendo petróleo e gás natural na bacia de Tarim, no noroeste da região autônoma de Xinjiang, na China.

Com cerca de um bilhão de toneladas de petróleo, este é o maior achado na bacia em quase dez anos, reportou a Corporação Nacional de Petróleo da China (CNPC, na sigla em inglês), na sexta-feira (18), informa o Global Times.

O poço descoberto está localizado na área do campo petrolífero de Fuman, um bloco principal para a produção de petróleo bruto na zona petrolífera de Tarim. Sua profundidade de perfuração atingiu os 8.470 metros, e a coluna de petróleo para testagem chegou aos 550 metros de altura.

De acordo com Yang Xuewen, gerente da companhia Tarim Oilfield, da CNPC, a nova área de produção petrolífera foi encontrada depois de serem perfurados 56 poços no campo petrolífero de Fuman.

Com sua principal zona de produção de petróleo a mais de oito mil metros de profundidade, o campo de Fuman é uma das áreas de exploração de petróleo de mais difícil acesso no mundo. No entanto, a Tarim Oilfield conseguiu melhorar sua taxa de sucesso na exploração de novos poços de 75% para mais de 95%, segundo a mídia chinesa.

A bacia de Tarim é a maior reserva de petróleo e de gás natural na China, com cerca de 16 bilhões de toneladas de reservas de petróleo e gás descobertas até hoje.

