Resultado parcial em Iowa, nos EUA, mostra Buttigieg à frente

Ansa Brasil - Após um inesperado atraso na apuração, o Partido Democrata dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira (4) os resultados parciais do caucus de Iowa , que apontam uma disputa acirrada entre o ex-prefeito moderado Pete Buttigieg , com 26,9%, e o senador socialista Bernie Sanders , com 25,1%.

Até o momento, já foram apurados os votos de 62% dos distritos, o que deixa o caminho aberto para possíveis mudanças na liderança - no voto popular, Sanders (28.220) aparece à frente de Buttigieg (27.030).

Já a senadora de esquerda Elizabeth Warren está em terceiro lugar, com 18,3% (22.254), à frente do favorito das primárias democratas, o ex-vice-presidente Joe Biden , com 15,6% (14.176). A senadora Amy Klobuchar é a quinta colocada, com 12,6% (13.357).