Retirando tropas, EUA estão reconhecendo fracasso de sua campanha no Afeganistão, diz Lavrov

O ministro das Relações Exteriores da Rússia Sergei Lavrov enfatizou também que a ameaça de ataques terroristas no Afeganistão está aumentando em meio à retirada das tropas dos EUA do país edit

Sputnik Brasil - A retirada das tropas dos EUA do Afeganistão é na prática a admissão do fracasso de sua campanha nesse país, disse nesta quinta-feira (8) Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia.

"Os EUA não estão apenas retirando suas tropas do Afeganistão. Ao fazer isso, estão admitindo o fracasso de sua campanha", disse o chanceler durante discurso ante estudantes da Universidade Federal do Extremo Oriente.

Lavrov enfatizou também que a ameaça de ataques terroristas no Afeganistão está aumentando em meio à retirada das tropas dos EUA do país.

"O principal problema é a crescente ameaça de ataques terroristas. O talibã está agindo de forma mais belicosa", explicou Lavrov.

Segundo ele, isto está relacionado à relutância do governo afegão em formar um governo de transição, em conformidade com os acordos alcançados.

Ao ser questionado se a Rússia vai enviar tropas para o Afeganistão, Lavrov respondeu:

"Se vamos enviar nossas tropas para o Afeganistão? Eu creio que a resposta é óbvia", observou.

O chefe da diplomacia russa abordou as preocupações sobre possíveis ataques a países vizinhos, como o Tajiquistão. Ele declarou que a Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO) considerará imediatamente qualquer ataque ao Tadjiquistão a partir do território do Afeganistão.

Em meio à ofensiva do Talibã no norte do Afeganistão, as tropas governamentais afegãs fugiram para o território do Tajiquistão.

Lavrov disse ainda que o Daesh estava aumentando sua presença no norte do Afeganistão, perto da fronteira com países aliados da Rússia.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.