Revista Vogue é acusada de "branquear" vice-presidente Kamala Harris em capa

247 - A edição da revista norte-americana Vogue do mês de fevereiro tem a vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris, em sua capa. Mas antes de chegar às bancas já é alvo de críticas.

Nas redes sociais, internautas acusam a publicação de mascarar a negritude da vice de Joe Biden, que aos 56 anos é a primeira mulher, negra, e filha de imigrantes – de pai jamaicano e mãe indiana – a ser eleita para o cargo na história do país.

Após a divulgação da publicação, postagens nas redes sociais criticaram a revista e a acusam de branquear Harris na edição. Segundo o G1, um jornalista, colaborador do jornal "The New York Times", descreveu a imagem de capa como "uma bagunça". Ele ironizou a publicação e disse que faria um trabalho melhor com seu celular.

A versão digital da reportagem com Kamala Harris, publicada no site da "Vogue", traz a vice-presidente eleita em um terninho azul claro em um perfil assinado pela jornalista afro-americana, Alexis Okeowo. Já a versão em que aparece de tênis será distribuída em bancas dos EUA.

O jornal "The New York Post" publicou reportagem citando fontes da Vogue em que a revista diz que não houve nenhum tipo de edição para branquear a vice-presidente eleita.

