Roger Waters “foi generoso demais”, diz militante que convidou músico para ato unificado

Cláudia Troiano, do Instituto Lula, conta como foi o convite ao músico para participar do 1º de Maio organizado pelas centrais sindicais

Rede Brasil Atual - O espírito das comemorações do Dia do Trabalhador, 1º de Maio, nesta sexta-feira, quando as centrais sindicais do país fizeram live transmitida pela TVT no You Tube, em respeito à quarentena imposta pela crise da covid-19, mobilizou o músico Roger Waters, ex-integrante da banda Pink Floyd, que participou do evento online.

Em entrevista ao Jornal Brasil Atual da edição da tarde de ontem (1º) a militante Cláudia Troiano, secretaria do Instituto Lula, que fez contato com o músico e foi mencionada por ele durante as transmissões, conta como foi a conversa para viabilizar sua participação.

“Ele foi grande demais, ele foi generoso demais, de uma simplicidade incrível (…), ele topou participar porque entende que as coisas estão difíceis no país, que as coisas estão ruins para o nosso lado”, afirmou Cláudia. O cantor gravou um vídeo com a música “We Shall Overcome” e enviou para o evento.

“Ele confiou na relação que estabeleceu comigo. Foi uma coisa muito importante para o movimento, para a live que a gente construiu. E se somou ao esforço que todos os artistas brasileiros fizeram, ele foi a cereja do bolo”, disse Cláudia.

