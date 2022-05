Rússia alerta Ocidente sobre risco de conflito com Otan

Vice-presidente do conselho de segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que conflito com a Otan sempre traz o risco de se transformar em uma guerra nuclear completa edit

LONDRES (Reuters) - Um dos aliados mais próximos do presidente Vladimir Putin alertou o Ocidente nesta quinta-feira que o crescente apoio militar dado à Ucrânia pelos Estados Unidos e seus aliados corre o risco de desencadear um conflito entre a Rússia e a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev, agora vice-presidente do conselho de segurança da Rússia, disse que tal conflito com a Otan sempre traz o risco de se transformar em uma guerra nuclear completa.

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro matou milhares de pessoas, devastou áreas de sua ex-vizinha soviética e levantou temores de confronto mais grave entre a Rússia e os Estados Unidos desde a crise dos mísseis cubanos de 1962.

"Os países da Otan injetando armas na Ucrânia, treinando tropas para usar equipamentos ocidentais, enviando mercenários e os exercícios dos países da aliança perto de nossas fronteiras aumentam a probabilidade de um conflito direto e aberto entre a Otan e a Rússia", disse Medvedev em um post do Telegram.

"Tal conflito sempre corre o risco de se transformar em uma guerra nuclear completa", afirmou Medvedev. "Este será um cenário desastroso para todos."

Rússia e Estados Unidos são de longe as maiores potências nucleares do mundo: a Rússia tem cerca de 6.257 ogivas nucleares, enquanto as três potências nucleares da Otan --EUA, Reino Unido e França-- têm cerca de 6.065 ogivas juntas, de acordo com a Associação de Controle de Armas, com sede em Washington.

