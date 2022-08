Rússia apela para que Azerbaijão e Armênia honrem cessar-fogo em Karabakh após combate mortal

O Azerbaijão acusou as forças armênias de atacarem as suas posições militares na zona do corredor de Lachin, que está sob a supervisão da força russa de manutenção da paz edit

Apoie o 247

ICL

South Front - Moscou apelou ao Azerbaijão e à Arménia para que exercessem contenção e cumprissem o regime de cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, na sequência de uma troca mortal entre os dois na região em disputa.

O Azerbaijão acusou as forças armênias de atacarem as suas posições militares na zona do corredor de Lachin, que está sob a supervisão da força russa de manutenção da paz, e de matarem um dos seus soldados a 3 de Agosto. No mesmo dia, os militares azerbaijaneses atacaram posições militares arménias na parte noroeste da linha de frente em Nagorno-Karabakh com artilharia e drones de combate, matando dois soldados armênios e ferindo outros 14.

A troca definiu o cessar-fogo que foi mediado pela Rússia há menos de dois anos. O cessar-fogo pôs fim a uma ofensiva em grande escala do Azerbaijão sobre Nagorno-Karabakh, que custou a vida a cerca de 7.000 pessoas de todos os lados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Numa declaração divulgada a 4 de Agosto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo manifestou a sua esperança de que as partes beligerantes utilizem meios diplomáticos e políticos para resolver o conflito em Nagorno-Karabakh.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Instamos as partes a exercerem contenção e a cumprirem o regime de cessar-fogo. Esperamos que as controvérsias existentes sejam resolvidas exclusivamente através de meios diplomáticos e políticos, com consideração pelas posições de ambas as partes e em estrita conformidade com a declaração, adoptada pelo líder da Rússia, Azerbaijão e Armênia em 9 de Novembro de 2020", lê-se na declaração.

O ministério manifestou igualmente a sua extrema preocupação com a escalada em Lachin, bem como em outras faixas da linha de contacto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Infelizmente, há vítimas. Expressamos as nossas profundas condolências aos familiares e aos familiares mais próximos dos mortos, e desejamos uma rápida recuperação aos feridos", disse o ministério.

O ministro disse numa última declaração que os principais dirigentes da Rússia, incluindo o Ministro dos Negócios Estrangeiros Sergey Lavrov, estão em estreito contacto com os seus homólogos da Arménia e do Azerbaijão sobre a situação em Nagorno-Karabakh. O ministro salientou igualmente que as forças de manutenção da paz russas estão a envidar todos os esforços necessários para estabilizar a situação no terreno.

"Está em curso um trabalho ativo com ambas as partes através de todos os canais e a todos os níveis, incluindo a liderança nacional de topo. O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergey Lavrov está em estreito contacto com os seus homólogos do Azerbaijão e da Arménia", afirmou o Ministério.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A situação em Nagorno-Karabakh é atualmente estável. A partir de 4 de Agosto, nenhum novo ataque foi noticiado pelo Azerbaijão ou pela Arménia.

O Azerbaijão tem vindo a escalar desde 31 de Julho, quando acusou as forças armênias de atacarem as suas tropas. Baku, que parece não estar satisfeito com o atual cessar-fogo, poderia estar a preparar-se para lançar uma nova ofensiva em grande escala na região em disputa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.