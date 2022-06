Rússia atingirá centros de tomada de decisão se Kiev atacar território russo, diz Conselho de Segurança

"Essa é obviamente uma ameaça que precisará ser levada em consideração", acrescentou o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente do país, Dmitry Medvedev edit

Agência Sputnik - Se a Ucrânia usar armas contra instalações russas, as Forças Armadas da Rússia não terão escolha a não ser determinar ataques a centros de tomada de decisão, disse o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente do país, Dmitry Medvedev.

"É bastante óbvio que se, Deus me livre, esses tipos de armas forem usadas contra territórios russos, nesse caso, as Forças Armadas de nosso país não terão escolha a não ser atacar os centros de tomada de decisão", disse Medvedev, em entrevista à emissora Al Jazeera, ao comentar o fornecimento de múltiplos sistemas de lançamento de mísseis pelos Estados Unidos a Kiev.

Segundo ele, os eventuais contra-ataques atingirão, em particular, o Ministério da Defesa e o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.

"Mas você precisa entender que os centros de tomada de decisão final, nesse caso, infelizmente nem estão localizados no território de Kiev. Portanto essa é obviamente uma ameaça que precisará ser levada em consideração", acrescentou.

A Rússia iniciou a operação militar especial, em 24 de fevereiro, com o objetivo de "desmilitarizar" e "desnazificar" a Ucrânia, após pedido de ajuda das repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) para combater ataques de tropas ucranianas.

A missão, segundo o Ministério da Defesa russo, tem como alvo apenas a infraestrutura militar da Ucrânia.

Além disso, as Forças Armadas da Rússia acusam militares ucranianos de usar "métodos terroristas" nos combates, como fazer civis de "escudo humano" e se alojar em construções não militares.

