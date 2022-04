Rússia aumenta fundo de gastos para garantir estabilidade econômica

Apoie o 247

ICL

(Xinhua) - O governo russo afirmou no domingo que aumentou seu fundo de reserva em 273,4 bilhões de rublos (3,4 bilhões de dólares americanos) para garantir a estabilidade econômica diante das sanções externas.

A maior fonte do aumento, ou 271,6 bilhões de rublos, foram as receitas adicionais de petróleo e gás recebidas no primeiro trimestre de 2022, comunicou o governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O fundo de reserva da Rússia foi criado para financiar despesas imprevistas e medidas significativas não cobertas pelo orçamento federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE