Rússia diz que Otan quer voltar ao confronto dos tempos da Guerra Fria

247 - O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, declarou neste sábado (5) que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pretende "voltar ao confronto da era da Guerra Fria", depois de lembrar que a Aliança Atlântica está desenvolvendo infraestrutura militar e continua a implantar um sistema de defesa antimísseis na Europa Oriental.

Em declarações a jornalistas no final dos Jogos Militares do Exército 2020, Shoigu explicou que a Rússia "segue uma política independente, participa ativamente na resolução de problemas globais", enquanto "atua como mediador na resolução de conflitos", informa a RT.

Tudo isso - frisou o ministro - “é visto pelo Ocidente como um desafio à sua liderança, como uma tentativa de destruir a ordem mundial unipolar formada após o colapso da URSS”.

De acordo com Shoigu, a atividade dos aviões de reconhecimento da Otan perto das fronteiras da Rússia aumentou mais de 30% em comparação com o ano passado.

O ministro explicou ainda que seu país se ofereceu à Otan para reduzir o número de exercícios militares durante a pandemia do coronavírus para evitar maiores complicações nas relações, mas que a Otan considerou "negativamente" a ideia de Moscou.

Ao mesmo tempo, Shoigu denunciou que "uma campanha de propaganda em grande escala" foi lançada na mídia ocidental contra a Rússia para convencer a comunidade mundial "da alegada agressividade da política externa e militar da Rússia".

O ministro garantiu que a Rússia não busca uma nova corrida armamentista, mas que se vê obrigada a melhorar suas capacidades de combate em resposta às "ações hostis" da Aliança Atlântica, "para garantir a segurança e proteger os interesses nacionais".

“Todas as medidas tomadas visam unicamente ao fortalecimento da defesa, são de escala limitada e correspondem aos perigos militares modernos”, frisou Shoigu.

