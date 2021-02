Rússia é um dos principais garantidores da ordem mundial multipolar democrática, diz Lavrov

Sputnik - O chanceler russo Sergei Lavrov fez uma defesa enfática do papel do seu país como garantidor da ordem mundial multipolar democrática. Em mensagem especial de congratulações pelo Dia do Diplomata, o chanceler afirmou que, guiada pelos princípios da Carta das Nações Unidas, a Rússia está promovendo uma agenda "unificadora", aprofundando uma cooperação frutífera com outros países em diversas partes do mundo.

"Hoje, a Rússia é um dos principais fiadores de uma ordem mundial multipolar emergente mais justa e democrática", disse o ministro.

Em 10 de fevereiro, comemora-se na Rússia o Dia do Diplomata, instituído em 31 de outubro de 2002 por ocasião dos 200 anos do Ministério das Relações Exteriores. A data também é especial porque o documento mais antigo a mencionar o Posolskiy Prikaz, um serviço especial para condução de negociações com Estados estrangeiros, é de 10 de fevereiro de 1549.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.