Uma empresa no Distrito Militar Primorsky, na Rússia, passará a produzir drones em série para as necessidades do Exército russo durante a operação militar na Ucrânia edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Uma empresa no Distrito Militar Primorsky, na Rússia, passará a produzir drones em série para as necessidades do Exército russo durante a operação militar na Ucrânia.

As informações foram confirmadas pelo o governo da região russa nesta terça-feira (31), sendo que as instalações já passaram pela inspeção das autoridades russas, como o vice-primeiro-ministro, Yury Trutnev.

Além dele, outros funcionários do governo visitaram as empresas do complexo militar-industrial da cidade de Vladivostok e verificaram a produção dos equipamentos militares.

"Cada drone produzido pesa apenas 1,5 kg. Eles são feitos com um mecanismo para lançar cargas no local de implantação do inimigo", informou um comunicado das autoridades de Primorsky.

"Atualmente, a empresa russa fabricou 45 desses dispositivos e está preparada para lançar uma verdadeira produção em massa", podendo entregar entre 60 e 100 drones para forças russas envolvidas na operação especial da Ucrânia.

Além disso, as autoridades inspecionaram um novo drone russo, cujo software foi desenvolvido inteiramente no Distrito Militar Primorsky. "Os fabricantes estão prontos para produzir até 30 dessas unidades por mês", de acordo com o comunicado.

O governador da região, em comentário feito à Sputnik, observou que a entrega dos drones ocorrerá em breve.

Ele ressaltou o trabalho feito pelas empresas baseadas no distrito, que começaram a produção de equipamentos militares para uso na área de hostilidades desde o ano passado.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.