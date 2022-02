Rússia não precisa de relações diplomáticas com o Ocidente, diz ex-presidente Medvedev

Vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia disse que as "maravilhosas (sanções) do Ocidente não mudarão nada, é claro" edit

247, com Reuters - A Rússia não precisa mais de laços diplomáticos com o Ocidente, disse o ex-presidente e alto funcionário de segurança Dmitry Medvedev neste sábado, 26, em resposta às sanções impostas a Moscou por sua ação militar na Ucrânia.



Medvedev disse que as sanções deram à Rússia uma boa razão para se retirar dos acordos de estabilidade nuclear e do Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas (Novo START), assinado com Washington em 2010 e prorrogado em 2021.



Em comentários em sua página verificada na rede social russa VK, Medvedev escreveu: “Nós não precisamos especialmente de relações diplomáticas... É hora de trancar as embaixadas e continuar os contatos olhando uns para os outros através de binóculos e miras de armas".

Medvedev, aliado próximo do presidente Vladimir Putin e vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, disse que as "maravilhosas (sanções) do Ocidente não mudarão nada, é claro".

Moscou continuará suas operações militares na Ucrânia até atingir as metas definidas pelo presidente Vladimir Putin como "desmilitarização e "desnazificação", disse ele.

