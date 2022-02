Rússia nega estar atacando cidades na Ucrânia e diz que tenta preservar civis

De acordo com o Ministério da Defesa, militares russos não estão atacando povoados ucranianos e tomam todas as medidas para preservar as vidas de civis edit

Sputnik - O Ministério da Defesa da Rússia anunciou neste sábado (26) que as Forças Armadas do país não estão atingindo cidades e assentamentos da Ucrânia, e que fazem tudo para preservar as vidas de civis.

Nacionalistas ucranianos atacaram com foguetes Grad áreas residenciais de Starobelsk, há baixas civis, relatou no sábado (26) o Ministério da Defesa da Rússia.

"Às 10h30 [horário local, 04h30 em Brasília] de 26 de fevereiro nacionalistas ucranianos atacaram com lançadores de foguetes múltiplos Grad áreas residenciais da cidade de Starobelsk. Como resultado, deflagrou um incêndio na cidade, há mortos entre a população civil", disse o ministério.

"O Ministério da Defesa da Rússia tem dados confiáveis de que os nacionalistas ucranianos planejam tais provocações em Kramatorsk e Slaviansk", continuou.

O Ministério da Defesa sublinhou que as Forças Armadas russas não estão atacando cidades ou povoações ucranianas, e que tomam todas as medidas para preservar as vidas de civis.

Na madrugada da quinta-feira (24) Vladimir Putin, presidente da Rússia, anunciou uma operação especial militar na região de Donbass. A operação começou após pedido de assistência militar feito pelas recém-reconhecidas repúblicas populares de Lugansk e Donetsk.

Segundo o governo russo, os ataques têm como objetivo desmilitarizar a Ucrânia e combater a presença de neonazistas no país, garantindo a segurança da região de Donbass e da Rússia.

