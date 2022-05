Rússia pagará dívida externa em rublos

Apoie o 247

RT - Moscou planeja fazer pagamentos da dívida externa em rublos, disse o presidente da Duma russa, Vyacheslav Volodin, nesta quarta-feira. Isso ocorre depois que os EUA impediram a Rússia de pagar sua dívida aos detentores de títulos americanos.

Volodin acrescentou que o país tem todos os recursos monetários necessários para os pagamentos.

"Os EUA e os satélites que apoiam as decisões de Washington devem se acostumar com o rublo", disse Volodin em seu canal Telegram na quarta-feira, citando a experiência da Rússia em exigir pagamentos em rublo para remessas de gás como um exemplo de como os acordos podem funcionar.

O Ministério das Finanças da Rússia também confirmou em comunicado que Moscou continuará cumprindo suas obrigações de dívida estatal, apesar do aperto das restrições externas.

"A decisão do Departamento do Tesouro dos EUA de se recusar a renovar a licença... infringe, em primeiro lugar, os direitos dos investidores estrangeiros em instrumentos de dívida russos e mina a confiança na infraestrutura financeira ocidental", disse o ministério. O comunicado acrescentou que “o Ministério das Finanças da Rússia, como mutuário responsável, confirma sua prontidão para continuar o serviço e o pagamento de todas as obrigações da dívida”.

Na terça-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que não estenderia a isenção de sanções que permitia à Rússia fazer pagamentos de dívida soberana a investidores americanos, em uma medida que autoridades disseram anteriormente que faria com que Moscou ficasse em default técnico em suas obrigações de dívida. A isenção de licença expirou às 04:01 GMT de quarta-feira.

Enquanto isso, o ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, criticou a decisão de Washington, dizendo que a Rússia enfrenta uma “situação artificial criada por uma nação hostil”.

Ele observou que “a situação atual não tem nada em comum com 1998, quando a Rússia não tinha fundos suficientes para pagar suas dívidas”, enfatizando: “Temos dinheiro e disposição para pagar”.

