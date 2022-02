Em meio a tensões, Rússia testa mísseis balísticos (vídeo)

Diante de tensões com a Ucrânia e potências ocidentais, a Rússia testou, com sucesso, mísseis lançados contra alvos terrestres e marítimos edit

Agência Sputnik - Neste sábado (19), a Rússia lançou com sucesso mísseis hipersônicos Kinzhal e Tsirkon, mísseis balísticos Sineva e Yars, e mísseis de cruzeiro Iskander.

O míssil de cruzeiro hipersônico Kinzhal Kh-47M2, uma das diversas armas hipersônicas da Rússia, foi implantado em uma aeronave com capacidade nuclear.

O Kremlin revelou detalhes sobre os exercícios da tríade nuclear, incluindo o lançamento com sucesso dos mísseis Kinzhal, Kalibr e Tsirkon por navios de guerra e submarinos das Frotas do Mar Negro e do Norte contra alvos terrestres e marítimos.

Além disso, um míssil balístico intercontinental Yars foi lançado do cosmódromo de Plesetsk em direção ao polígono de Kura, em Kamchatka.

O teste do míssil balístico Iskander também foi realizado com sucesso na região de Astracã.

Dois bombardeiros estratégicos russos Tu-22M3 alvejaram postos de comando "inimigos" durante os exercícios deste sábado.

