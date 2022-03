“Rússia tomou Mariupol e não irá devolver”, relatam aliados de Putin

Apoie o 247

Metrópoles - Aliados do presidente russo, Vladimir Putin, relatam que o Exército do país tomou o poder em Mariupol, cidade estratégica do sul ucraniano. Ao menos dois nomes ligados ao chefe do Kremlin confirmaram a informação. O governo da Ucrânia nega.

Na tarde desta quinta-feira (24/3), segundo agências internacionais de notícias, o chefe do Rússia Unida, Andrei Turchak, e o líder checheno, Ramzan Kadyrov, garantiram a conquista.

“Para que ninguém tenha dúvidas: a Rússia está aqui para sempre”, declarou Andrei Turchak ao afirmar que a Rússia reconstruirá Mariupol.

