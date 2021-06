Rússia abandona o dólar e decide vender todas as suas reservas na moeda estadunidense

247 - A Rússia eliminará 119 bilhões de dólares em ativos líquidos de seu Fundo Nacional de Bem-estar, trocando por euros, yuans e ouro, disse o ministro das Finanças, Anton Siluanov, enquanto o Kremlin busca reduzir a exposição aos ativos dos EUA em meio a ameaças de sanções.

A troca ocorrerá dentro das enormes reservas do banco central. Como resultado, seu impacto no mercado pode ser difícil de rastrear. O Banco da Rússia reduziu de forma constante as reservas de dólares nos últimos anos, à medida que as pressões das sanções dos EUA e da União Europeia aumentaram, informa a Bloomberg.

