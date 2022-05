Rússia vai suspender fornecimento de eletricidade à Finlândia

Apoie o 247

RT - A concessionária russa Inter RAO deixará de exportar eletricidade para a Finlândia a partir de 14 de maio, disse a empresa de rede finlandesa nesta sexta-feira.

De acordo com Fingrid, citando a Inter RAO, o comércio de eletricidade importada da Rússia será suspenso devido a dificuldades no recebimento de pagamentos pela eletricidade vendida no mercado.

“Somos forçados a suspender a importação de eletricidade a partir de 14 de maio”, disse a RAO Nordic, subsidiária da Inter RAO na Finlândia, acrescentando que “não é capaz de fazer pagamentos pela eletricidade importada da Rússia”.

Fingrid disse que “não há ameaça à adequação da eletricidade na Finlândia”, observando que a energia da Rússia representava apenas 10% do consumo total da Finlândia.

A oferta reduzida pode ser compensada pelo aumento das importações da Suécia, bem como parcialmente pela produção doméstica, disse o vice-presidente sênior da Fingrid, Reima Päivinen.

A Fingrid disse no mês passado que restringiria a capacidade de transmissão de conexões transfronteiriças da Rússia, em um esforço para salvaguardar a segurança de seu sistema de energia.

A mídia finlandesa também informou que a Rússia poderia parar de fornecer gás natural à Finlândia na sexta-feira devido à tentativa do país de ingressar na OTAN. A Rússia não confirmou os relatórios.

