247 - Contrariamente ao que esperavam as potências ocidentais, as severas sanções econômicas não enfraqueceram o apoio geral da população ao governo do presidente Vladimir Putin.

Até mesmo setores que antes eram pró-Ocidente, agora reforçam o apoio ao Kremlin.

A opinião predominante na sociedade russa, inclusive entre a elite, é de que as severas sanções econômicas prejudicam a população.

As últimas sanções afetaram os russos indiscriminadamente, privando-os de contratos com empresas estrangeiras, férias na Europa, cartões de crédito Visa e Mastercard ou acesso a remédios ocidentais, destaca reportagem do jornal O Globo.

De acordo com uma pesquisa realizada no mês de março pelo instituto independente Levada, 83% dos entrevistados aprovam o trabalho de Putin, em comparação com 65% em dezembro do ano passado.

A reportagem cita a opinião de Natalia Tikhonova, pesquisadora-chefe do Instituto de Sociologia da Academia Russa de Ciências. Ela afirma que a demonização dos russos como nação na Europa apenas os leva a se unirem em torno do governo Putin.

O analista político Georgy Bovt acredita que, ao destruir os meios de subsistência dos russos pró-ocidentais, o Ocidente está fortalecendo o regime de Putin.

