Secretário de defesa dos EUA diz que os EUA estão preparados para 'terminar' uma guerra

247 - O secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, disse que os EUA não estão buscando uma guerra com o Irã, mas estão "preparados para terminar uma". Ele também disse que os EUA não estão retirando tropas do Iraque após uma votação de fim de semana no parlamento do Iraque para expulsar as forças americanas.

A reportagem da CNN destaca que que "as forças norte-americanas e as baterias de mísseis de defesa aérea do Oriente Médio foram colocadas em alerta máximo durante a noite de segunda-feira para possivelmente abater drones iranianos, à medida que a inteligência aumentava sobre a ameaça de um ataque iminente contra alvos americanos.O alerta reflete as tensões aumentadas entre os EUA e o Irã após o ataque de drones na semana passada que matou um general iraniano, Qasem Soleimani. As autoridades americanas alegaram que a greve contra o general foi realizada para impedir um ataque "iminente" na região que colocaria em risco vidas americanas, mas até agora se recusaram a fornecer evidências."

A matéra ainda acrescenta que "Esper insistiu na terça-feira que os EUA tinham evidências para justificar o ataque da semana passada que matou Soleimani no Iraque."Posso garantir que é mais do que um fio de navalha, é persuasivo", disse ele quando perguntado sobre a inteligência subjacente."O fato é que Soleimani foi pego em flagrante ... um líder terrorista, de uma organização terrorista que se encontra com outro líder terrorista para sincronizar e planejar ataques adicionais a diplomatas, forças ou instalações americanas. Acho que tomamos a ação certa para remova esses jogadores do campo de batalha ", acrescentou."