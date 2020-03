Sede da ONU será fechada após confirmação de caso de coronavírus

No início desta semana, a Organização Mundial do Comércio (OMC), que também tem sede na Suíça, anunciou que um membro da equipe foi infectado pelo COVID-19, levando a organização a tomar medidas semelhantes edit

Sputinik – A sede da Organização das Nações Unidas em Genebra, na Suíça, será fechada temporariamente após um funcionário ter sido testado como positivo para a infecção por coronavírus, segundo informou neste sábado (14) a assessoria de imprensa do Palácio das Nações.

De acordo com a diretora de comunicações da ONU em Genebra, Alessandra Vellucci, o funcionário em questão não comparece ao Palácio das Nações desde 6 de março e não apresentava nenhum sintoma até então.

Devido a alguns casos de #COVID19 confirmados em organizações internacionais em Genebra, ​a partir de 16/3 todo o pessoal da ONU baseado no Palácio das Nações estará trabalhando remotamente, a menos que sua presença física no edifício seja considerada necessária. A @UNGeneva continuará servindo as pessoas.

No início desta semana, a Organização Mundial do Comércio (OMC), que também tem sede na Suíça, anunciou que um membro da equipe foi infectado pelo COVID-19, levando a organização a tomar medidas semelhantes e a suspender todas as reuniões até pelo menos 20 de março. A Suíça tem mais de 1,3 mil casos confirmados do novo coronavírus, com pelo menos 13 mortes causadas pela doença (COVID-19) até agora.

Na sexta-feira (13), a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a Europa é o novo epicentro da disseminação do vírus, já que a Itália colocou o país todo em quarentena e Espanha, França, Alemanha e Reino Unido estão se preparando para uma explosão de casos em seus territórios.