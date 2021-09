Sem tomar banho, comendo pizza na rua por não poder entrar em restaurantes, Bolsonaro marca um dos maiores vexames do Brasil

Em Nova York, ainda sem tomar banho no hotel e trocar a roupa com que embarcou em Brasília, Bolsonaro teve que comer pizza de pé, na calçada. Como ele não se vacinou, está proibido de entrar nos restaurantes, lei na cidade durante a pandemia. Situação foi classificada como “vexatória” nas redes edit

247 - Em passagem em Nova York, para a Assembleia Geral da ONU, ainda sem tomar banho no hotel e trocar a roupa com que embarcou em Brasília neste domingo (19), Jair Bolsonaro teve que comer pizza de pé, na calçada. Como ele não se vacinou, está proibido de entrar nos restaurantes, que exige um passaporte da vacina para a entrada nos estabelecimentos.

As imagens de Bolsonaro comendo pizza ao lado de vários ministros foram publicadas em redes sociais por Gilson Machado, ministro do Turismo. Além dele, também saíram para comer Pedro Guimarães, presidente da Caixa, Anderson Torres, ministro da Justiça, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, entre outros.

Além das cenas de “vergonha alheia” que repercutiram mundialmente, Bolsonaro foi alvo de outra saia justa. Ele foi recebido com protestos no hotel que irá se hospedar, tendo que entrar pelas portas do fundos do local para fugir da situação.

A cena gerou diversas repercussões nas redes. Internautas apontam que o Brasil encontra-se em um estado de plena humilhação, com um presidente que nem ao menos se imunizou contra a Covid e que prega contra a vacina.

Veja a repercussão:

Cercado pela sua comitiva. pic.twitter.com/vymLZN3fsF — Hildegard Angel (@hilde_angel) September 20, 2021

Sem vacina, Bolsonaro dá vexame em Nova York e é obrigado a comer pizza na rua. Assessores bajuladores tentam justificar que seria, ‘sinal de simplicidade’. Bolsonaro não engana mais ninguém !! pic.twitter.com/f4CxRVkwTw — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) September 20, 2021

Bolsonaro comendo pizza no meio da rua em Nova York por não ter se vacinado ou Dudu Bolsonaro usando Jesus para atacar homenagem do Google ao Paulo Freire, qual foi o maior vexame do domingo? PUBLICIDADE September 20, 2021

Vexame internacional! Bolsonaro e comitiva comem pizza na calçada de Nova York, pois os estabelecimentos pedem comprovante de vacinação para a entrada. pic.twitter.com/q8R1Ver1ok — Rubinho Nunes (@RubensNunesMBL) September 20, 2021

O Bolsonaro chegou a Nova York e sem usar máscara e apertando a mão de várias pessoas ,passando a mão na boca .Ele já está no hotel. Não poderá sair p comer em restaurantes porque não está vacinado.



Tem uma galera gritando contra ele , Fora Bolsonaro na porta do hotel. — Alexandre Frota 777 (@77_frota) September 19, 2021