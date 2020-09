Senado aprova Nestor Foster para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos

Sputnik - O Senado aprovou nesta terça-feira (22) a indicação de Nestor Forster para ocupar o cargo de embaixador do Brasil nos EUA.

Forster foi indicado ao cargo ainda em novembro do ano passado, após o presidente Jair Bolsonaro desistir de nomear o seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

A indicação de Nestor Forster para assumir a embaixada do Brasil nos EUA recebeu o apoio de 47 senadores no plenário do Senado nesta terça-feira (22).

O diplomata de carreira já representava o Brasil nos EUA desde 2003, além de ocupar o cargo de embaixador interino desde o ano passado.

Em sabatina realizada na Comissão de Relações Exteriores, ainda em fevereiro, Foster defendeu uma maior parceria entre Brasil e EUA na área científica e de Defesa, além de afirma que não vê "subserviência" do Brasil aos EUA.