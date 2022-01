Série de caos explica baixa taxa de confiança dos estadunidenses no governo, avalia mídia chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A empresa Edelman, maior consultoria de relações públicas do mundo, divulgou nesta terça-feira (18) um novo relatório, mostrando que a confiança do público norte-americano no governo caiu para o ponto mais baixo já registrado.

Desde 2000, a Edelman divulga todos os anos relatórios sobre a confiança do público com os governos de seus países. Conforme os levantamentos realizados pela companhia com mais de 36 mil pessoas de 28 países, em novembro do ano passado, os habitantes chineses têm uma confiança de 91% no governo, enquanto a taxa para o governo norte-americano é de 39%.

A confiança do público no governo é uma prova indispensável sobre o nível de governança de um governo. Por trás da baixa taxa norte-americana estão uma série de caos, sobretudo a falha no combate à pandemia de COVID-19.

Conforme dados divulgados no dia 17 pela Universidade Johns Hopkins, o número acumulado dos casos diagnosticados de COVID-19 havia superado 65 milhões, com 850 mil mortos. Os números ocupam o primeiro lugar mundial.

A politização da luta contra a pandemia tem acompanhado os trabalhos antiepidêmicos do país. Com a severa violação dos direitos à vida e saúde, como o público norte-americano mantém sua confiança no governo?

Sob o surto da pandemia, a desigualdade social vem sendo agravada e a diferença entre os ricos e os pobres é assustadora. De acordo com os dados divulgados pelo Federal Reserve em outubro do ano passado, os bens dos 1% mais ricos norte-americanos haviam superado o valor total da classe média. Isso foi registrado pela primeira vez na história das estatísticas do país.

Ao mesmo tempo, pesquisas de instituições como a Universidade de Harvard revelaram que 40% das famílias estadunidenses haviam enfrentado dificuldades financeiras e cerca de um quinto das famílias já gastaram todo seu dinheiro.

Além disso, alguns políticos norte-americanos de alto escalão repetiram suas teses de discriminação racial em ocasiões públicas, causando uma alta de crimes por discriminação e ódio. De acordo com as estatísticas, mais de 500 crimes de ódio ocorreram em Nova York no ano passado, com o maior número de violências contra asiáticos.

A rede de televisão norte-americana CNN assinalou que neste último ano, a maneira como o governo norte-americano lida com essas questões vem enfrentando dúvidas.

O dia 20 de janeiro será o 1º aniversário da tomada de posse da atual administração estadunidense. Os resultados da investigação da empresa Edelman emitiram um alerta. Os políticos norte-americanos devem pensar seriamente sobre a razão da queda da confiança do público e ouvir os apelos das pessoas comuns.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Gabriel Raposo

