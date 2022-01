Sérvia cassa licença de mineradora australiana após deportação de Djokovic

Apoie o 247

BELGRADO (Reuters) - A Sérvia revogou as licenças de exploração de lítio da Rio Tinto nesta quinta-feira, curvando-se a manifestantes que se opunham ao desenvolvimento do projeto pela gigante mineradora anglo-australiana por motivos ambientais.

A primeira-ministra sérvia, Ana Brnabic, disse que a decisão do governo veio após pedidos de vários grupos verdes para interromper o projeto de lítio Jadar, de US$ 2,4 bilhões, que, se concluído, ajudaria a tornar o Rio um dos 10 maiores produtores de lítio.

"Todas as decisões (ligadas ao projeto de lítio) e todas as licenças foram anuladas", disse Brnabic a repórteres após uma sessão do governo. "No que diz respeito ao projeto Jadar, isso é um fim."

No início desta semana, o Rio adiou o cronograma da primeira produção de Jadar em um ano até 2027, citando atrasos nas principais aprovações. consulte Mais informação

A Rio Tinto disse estar "extremamente preocupada" com a decisão da Sérvia e está revisando a base legal para ela.

A empresa se comprometeu com o projeto no ano passado, quando mineradoras globais investiram nos metais necessários para a transição da energia verde, incluindo o lítio, que é usado para fabricar baterias de veículos elétricos.

A mina foi projetada para produzir lítio suficiente para abastecer 1 milhão de veículos elétricos, além de ácido bórico, usado em cerâmica e baterias, e sulfato de sódio, usado em detergentes. Em plena capacidade, a mina deverá produzir 58.000 toneladas de carbonato de lítio refinado para bateria por ano, tornando-se a maior mina de lítio da Europa em produção.

Brnabic acusou a Rio Tinto de fornecer informações insuficientes às comunidades sobre o projeto. Em um comunicado, o Rio disse que "sempre operou em conformidade" com as leis sérvias.

Milhares de pessoas bloquearam estradas no ano passado em protesto contra o apoio do governo ao projeto, exigindo que a Rio Tinto deixasse o país e forçando o município local a abandonar um plano de alocação de terras para a instalação. consulte Mais informação

A decisão de quinta-feira ocorre quando a Sérvia se aproxima de uma eleição geral em abril e as relações entre Belgrado e a Austrália se azedaram após a deportação de domingo do tenista Novak Djokovic da Austrália devido às regras de entrada do país para a COVID-19. consulte Mais informação

O próprio Djokovic se manifestou em apoio ao "ar limpo" em uma postagem de história no Instagram em dezembro, legendando uma foto dos protestos, publicada pela plataforma digital de esportes The Bridge.

