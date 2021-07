Sites das principais empresas norte-americanas ficam supostamente off-line

Sputnik - Nesta quinta-feira (22), muitas das maiores empresas norte-americanas relataram grandes interrupções no funcionamento de seus sites, de acordo com informações do portal Downdetector.

A lista inclui os gigantes Microsoft, Google, Amazon; o software Steam; a rede de lanchonetes McDonald's; o aplicativo Airbnb; o site da HBO Max; os sistemas das companhias de transporte e entrega FedEx e UPS; além de sites de bancos e outros.

Muitos usuários relataram erros de DNS, o que significa que suas solicitações não puderam chegar aos referidos sites, mas a origem do problema permanece obscura.

PUBLICIDADE

O provedor de serviços de nuvem Akamai Technologies emitiu um alerta sobre o incidente de serviço "Edge DNS", observando que está investigando a referida "interrupção parcial".

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.