Soberana 02 começa a ser testada em larga escala em Cuba

247 - Quase toda a população de Havana, capital de Cuba, deve ser imunizada até o fim de maio com uma vacina experimental contra a covid-19 desenvolvida no país, segundo planos do governo local. A informação é do portal Época.

Enquanto isso, a vacina Soberana 02, que ainda não foi totalmente certificada, já está sendo aplicada em profissionais de saúde da ilha.

O país começou neste mês a última fase de testes com duas das cinco vacinas que está desenvolvendo em seu território, batizadas de Soberana 02 e Abdala.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.