Socialista Pedro Castillo abre 10 pontos de Keiko Fujimori no Peru; protestos tomam país contra filha do ex-ditador

No sábado, manifestantes foram às ruas contra a candidatura da herdeira do ex-ditador Alberto Fujimori, condenado por crimes de lesa-humanidade

Portal Forum - O professor Pedro Castillo, candidato socialista do Peru Livre, aumentou sua vantagem na disputa contra a filha do ex-ditador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, no segundo turno da eleições peruanas, segundo levantamento do Instituto de Estudos Peruano (IEP) divulgado neste domingo (23). No sábado (22), manifestantes tomaram as ruas contra a candidata de extrema-direita. A votação acontece no dia 6 de junho.

Na pesquisa do IEP realizada a pedido do jornal La Republica, Castillo alcança 44,8% das intenções de voto, contra 34,4% da postulante pela Força Popular. A margem de 10,4 pontos percentuais é maior do que o que foi registrado em dois levantamentos anteriores, de 09 e de 15 de maio.

A distância é menor apenas que a do primeiro levantamento, de 25 de abril. No entanto, o percentual de Castillo agora é maior do que naquela ocasião, quando registrava 41,5%. O postulante do Peru Livre havia caído alguns pontos e cresceu 8,4 pontos nas últimas semanas. Castillo chegou a ser alvo de ameaça de morte do candidato que ficou em terceiro lugar e agora apoia Keiko, Rafael López Aliaga – conhecido como “Bolsonaro peruano”.

