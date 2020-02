Somente 4 países do Oriente Médio conseguem detectar coronavírus, diz OMS

Sputnik - Apenas 4 países do Oriente Médio e do norte da África estão equipados para detectar o coronavírus, disse à Sputnik neste domingo (2) o chefe do escritório de controle de doenças transmissíveis da Organização Mundial da Saúde (OMS), Abd al-Nasser Abu Bakr.

"Apenas quatro países do Oriente Médio têm capacidade laboratorial para detectar coronavírus. Planejamos fornecer a outros 10 países essas capacidades", disse Abu Bakr.

Entre os países que serão auxiliados na identificação da doença estão Egito, Irã, Jordânia e Síria, entre outros.

"O nível de atendimento médico para a população nos países africanos é extremamente baixo, por isso nos esforçamos para fornecer assistência a eles para impedir a propagação do coronavírus", disse o funcionário da OMS.

Abu Bakr acrescentou que os países africanos estão tomando medidas para melhorar seus cuidados de saúde.

Segundo Abu Bakr, a organização planeja fornecer aos médicos nas zonas de conflito, bem como em todos os estados africanos, kits de teste para detectar a infecção.

A novo tipo do coronavírus - 2019-nCoV - foi detectado pela primeira vez em Wuhan em dezembro de 2019 e, desde então, se espalhou para mais de 20 países. O vírus já matou 304 pessoas e infectou mais de 14 mil outras, levando autoridades de vários países a evacuar seus cidadãos das áreas afetadas pelo vírus.

A OMS declarou emergência internacional de saúde no início desta semana devido ao surto.