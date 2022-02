"Somos solidários à Rússia", diz Bolsonaro a Putin

Apoie o 247

Por Igor Gadelha, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro se reúne nesta quarta-feira (16/2), em Moscou, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O encontro ocorre no Palácio do Kremlin, sede do governo russo.

Bolsonaro chegou ao local por volta das 14h e foi recebido por Putin no chamado gabinete de representação, onde houve os cumprimentos iniciais. Cada um deles fez uma rápida fala inicial, transmitida pelo governo russo.

Em sua fala a Putin, Bolsonaro afirmou que o Brasil é “solidário” à Rússia. O presidente brasileiro, no entanto, não fez menção pública à tensão das últimas semanas na região da fronteira entra a Rússia e a Ucrânia, no leste europeu.

“Somos solidários à Rússia”, diz @jairbolsonaro no início do encontro com Vladimir Putin.



Presidente disse que Brasil “tem muito a colaborar” em diversas áreas, incluindo defesa.



Líder russo agradeceu em português. pic.twitter.com/Qj9Hw1x6To CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 16, 2022



