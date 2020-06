STF considera que saída de Weintraub distensiona ambiente, mas critica demora

O STF gostou da demissão de Abraham Weintraub do Ministério da Educação, mas critica a democra de Jair Bolsonaro para consumar o fato. Weintraub repetiu pelo menos duas vezes que os ministros da alta corte são "vagabundos" e deviam estar presos edit

247 - A demissão de Abraham Weintraub do Ministério da Educação (MEC) foi um gesto de trégua por parte do governo bem recebido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Na opinião de ministros da corte, a demissão de Weintraub ajuda a distensionar o fogo cruzado entre com o Palácio do Planalto.

No entanto, ministros do STF criticam a demora de Jair Bolsonaro em demitir o integrante do seu governo que ofendeu a suprema corte, ao chamá-los de "vagabundos" na reunião ministerial de 22 de abril, informa o Estadão.

