"Stop Bolsonaro": manifestantes pelo mundo pressionam governo contra política irresponsável com pandemia

247 - Em mais de 50 cidades pelo mundo, pessoas estão participando do movimento “Stop Bolsonaro” neste domingo (28). É um movimento internacional para pressionar o governo de Jair Bolsonaro, que tem, segundo os manifestantes, uma política genocida e irresponsável com relação a pandemia do coronavírus.

Confira:

Mais de mil cruzes para simbolizar a tragédia instalada em nosso país.



A gripezinha de Bolsonaro já matou mais de 57 mil pessoas no Brasil.



Esta é Brasília na manhã do #StopBolsonaroMundial



Vídeo de Flávia Rodrigues pic.twitter.com/TEFETrGHVu — José Guimarães (@guimaraes13PT) June 28, 2020





Como Jair Bolsonaro não respeita o seu juramento de cumprir a Constituição ele precisa deixar o governo. #StopBolsonaroMundial #StopBolsonaro — Eduardo Suplicy (@esuplicy) June 28, 2020





#StopBolsonaroMundial o canto que arrepia. Obrigado, Luiz Aguiar! Namir Martins que criou a melodia e letra. A arte resiste! pic.twitter.com/Jw3NeLFjlb — STOP BOLSONARO (@StopBolsonaro) June 28, 2020

República Dominicana presente no ato mundial que está mandando um recado ao presidente brasileiro. Participem da mobilização nas redes sociais neste domingo usando a #StopBolsonaroMundial pic.twitter.com/NdbIgfnG1u — Henrique Fontana (@HenriqueFontana) June 28, 2020

