Temendo convulsão social na posse de Biden, Airbnb cancela reservas em Washington

A empresa de aluguéis de curto prazo anunciou também que não fará novas reservas na região. A polícia local alertou para que as pessoas não viajem para a inauguração do democrata Joe Biden

247 - A Airbnb, empresa que lidera o mercado de aluguéis de curto prazo com presença mundial, anunciou que não fará novas reservas e cancelará as atuais em Washington na semana que vem.

A decisão está em linha com a recomendação das autoridades locais para que não se viaje à capital estadunidense para a posse do presidente eleito, o democrata Joe Biden.

As autoridades citam o risco de caos social, já que os apoiadores de Trump podem se mostrar violentos e provocar mais invasões, como observado nos eventos da última semana no Capitólio.

Outra razão citada é o aumento de casos e mortes pela Covid-19 nos Estados Unidos e a necessidade de se impor restrições sobre viagens.

As informações foram reportadas no New York Times.

