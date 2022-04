Terceira Reunião de Chanceleres dos Países Vizinhos do Afeganistão é realizada na China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A 3ª Reunião de Chanceleres dos Países Vizinhos do Afeganistão foi realizada nesta quinta-feira (31) no distrito de Tunxi, da cidade de Huangshan, na província de Anhui, no leste da China. O conselheiro de Estado e chanceler chinês, Wang Yi, presidiu o encontro que contou com a participação dos ministros das relações exteriores ou representantes do Paquistão, Irã, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou um discurso escrito para o evento. Ele indicou que, após os sofrimentos causados pela guerra, o Afeganistão está num momento chave de reconstrução. “O país é vizinho e parceiro de todas as nações participantes da reunião e estamos em uma mesma comunidade de futuro compartilhando”, acrescentou o líder chinês.

Segundo Xi Jinping, a China sempre respeitou a soberania, a independência e a integridade territorial do Afeganistão, além de apoiar o país na busca pela paz e pelo desenvolvimento. Ele espera que os países vizinhos do Afeganistão se empenhem em ajudar o povo afegão a criar um futuro bonito.

